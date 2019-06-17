Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года
После этого в течение двух недель с карточки артистки исчезли 15 миллионов, а позже еще пять. Возможно, это именно те деньги, которые звезде предоставила благотворительная организация "Русфонд".
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