Отравившегося Алибасова выписали из больницы
В настоящее время шоумен находится со своей супругой, знаменитой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасов готовится к отправке в Казахстан на частном самолете, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горожанкина.
Подробностями поделился и Бари Алибасов – младший. Он отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Шоумена отвезли в "секретное место".
"Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", – цитирует наследника Бари Алибасова РИА Новости. Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. Продюсер уже узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.
Бари Алибасов – младший отметил, что больше всего его отцу хотелось бы побыть с Лидией Федосеевой-Шукшиной, поскольку ему нужна серьезная психологическая помощь. Он также добавил, что через три дня шоумена планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.
Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав с йогуртом. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Бари Алибасов провел в состоянии медикаментозной комы.
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