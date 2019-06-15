Проблемы со здоровьем и личной жизнью, нервные срывы и скандальные заявления – все это моментально становится главным инфоповодом для в том случае, если касается какой-нибудь знаменитости. Причем подчас достаточно одних только слухов, чтобы поставить на уши всю страну. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года.



Солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской прокомментировал в своем Instagram информацию в пресс о том, что он изменял своей первой супруге Юлии Началовой.

О похождениях музыканта во времена его первого брака рассказала журналистам Олеся Сазыкина, дружившая с Началовой. По словам девушки, певица в свое время очень страдала – Ланской водил девушек прямо домой к Юлии, пока она отсутствовала. Якобы певица находила на своей подушке чужие волосы, а простыни пахли чужим парфюмом.

Прошло четыре года с тех пор, как знаменитая певица скончалась от онкологии. Судя по тысячам постов в соцсетях, Жанна Фриске до сих в сердцах не только родных и друзей, но и многих наших соотечественников.

По словам Владимира Фриске, телеведущий на могиле любимой женщины не появился за все это время ни разу, сообщает "Только никому". Через две недели Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Соцсети полны постами скорби и печали. Одними из первых память Жанны почтили в Instagram ее сестра Наталья и певица и подруга артистки Ольга Орлова.

Ольга Бузова решила устроить интерактив с поклонниками и провела опрос, пожалуй, на самую провокационную тему. Ведущая выложила несколько откровенных снимков в сторис в Instagram и попросила подписчиков ответить на вопрос – считают ли они ее сексуальной?

Обратная связь была активной, однако, возможно не такой, какой хотелось бы Бузовой. 66% признали, что в ведущей "Дом-2" полностью отсутствует сексуальность.

Стала известна судьба кота-самозванца, которого мошенники за выкуп принесли вместо пропавшего любимца продюсера. Подробностями поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

"Мы как отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, что бы мы его забрали. Мы еще пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота", – цитирует Горожанкина радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что в любом случае кот не останется брошенным.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.