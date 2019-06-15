Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года
О похождениях музыканта во времена его первого брака рассказала журналистам Олеся Сазыкина, дружившая с Началовой. По словам девушки, певица в свое время очень страдала – Ланской водил девушек прямо домой к Юлии, пока она отсутствовала. Якобы певица находила на своей подушке чужие волосы, а простыни пахли чужим парфюмом.
По словам Владимира Фриске, телеведущий на могиле любимой женщины не появился за все это время ни разу, сообщает "Только никому". Через две недели Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Соцсети полны постами скорби и печали. Одними из первых память Жанны почтили в Instagram ее сестра Наталья и певица и подруга артистки Ольга Орлова.
Обратная связь была активной, однако, возможно не такой, какой хотелось бы Бузовой. 66% признали, что в ведущей "Дом-2" полностью отсутствует сексуальность.
Стала известна судьба кота-самозванца, которого мошенники за выкуп принесли вместо пропавшего любимца продюсера. Подробностями поделился PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.
"Мы как отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, что бы мы его забрали. Мы еще пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота", – цитирует Горожанкина радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что в любом случае кот не останется брошенным.
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