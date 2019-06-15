"Мы обязательно его куда-то пристроим": за очнувшегося Алибасова приняли решение
По словам представителя шоумена, животное сейчас находится у фанатки группы "На-На". И, судя по всему, женщина не против, чтобы питомец жил у нее.
"Мы как отдали ей этого кота, она особо нам не говорила о том, что бы мы его забрали. Мы еще пока не решили, но мы не удивимся, если она себе оставит этого кота", - цитирует Горожанкина радиостанция "Говорит Москва". Он добавил, что в любом случае кот не останется брошенным. "Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы он нормально жил, чтобы с ним было все в порядке", – добавил PR-директор Бари Алибасова.
Напомним, кот Бари Алибасова Чуча сбежал из квартиры продюсера во время пресс-конференции. Сын шоумена пообещал за животное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На". Позже мошенники принесли родным звезды другого кота, забрав вознаграждение.
Как писали "Дни.ру", настоящего кота Бари Алибасова обнаружили 14 июня в Столовом переулке Москвы в школе кунг-фу. Нашедший животное представитель школы отказался от вознаграждения, заявив, что добрые дела вознаградятся сторицей и без денег.
Ранее Бари Алибасов попал в больницу с ожогами внутренних органов из-за случайно выпитого средства для очистки труб. Недавно он вышел из состояния медикаментозной комы, в которой находился пять дней.
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