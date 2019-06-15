"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
Ольга Бузова решила устроить интерактив с поклонниками и провела опрос, пожалуй, на самую провокационную тему. Ведущая выложила несколько откровенных снимков в сторис в Instagram и попросила подписчиков ответить на вопрос – считают ли они ее сексуальной?
Обратная связь была активной, однако, возможно не такой, какой хотелось бы Бузовой. 66% признали, что в ведущей "Дом-2" полностью отсутствует сексуальность.
Впрочем, Бузова заявила, что не расстроилась. Более того, она написала, что согласна с большинством своих респондентов.
"Главные мои достоинства – это не секс, у меня его нет. Это душа, сердце, преданность, верность, чувство юмора, доброта, открытость", – просветила фолловеров Бузова.
Ранее Ксения Собчак высмеяла откровенные снимки Бузовой на пляже в Турции. Ольга пыталась показать, как она сексуально принимает душ, Собчак заявила, что она уже показывала подобный фокус очень давно.
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