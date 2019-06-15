Платье задом наперед: Миддлтон совершила нелепую оплошность
В минувшую среду, 12 июня, супруга принца Уильяма посетила банкет в честь Недели National Addictions Awareness. Мероприятие организовала благотворительная организация Action on Addiction, члены которой помогают людям, страдающим от алкоголизма и наркомании.
Кейт Миддлтон примерила для важного приема длинный кремовый наряд с открытыми плечами от модельера Barbara Cassola. Образ она дополнила блестящей обувью Jimmy Choo и серьгами от дизайнера Kiki McDonough.
Пока одни поклонники назвали образ королевской особы безупречным, другие обратили внимание на интересную деталь платья – молнию, расположенную спереди. Они предположили, что герцогиня могла в спешке надеть наряд задом наперед. "Это только я вижу, что Кейт Миддлтон неправильно надела платье?", "Постойте, она, что, надела его задом наперед?", – спрашивали пользователи.
Как передает издание Express.co.uk, наряд от лондонского модельера Barbara Cassola действительно имеет такой необычный дизайн. В Сети можно встретить многочисленные фотографии с подиума, подтверждающие, что молния должна находиться спереди.
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