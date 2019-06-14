Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года

Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года.

прочитано 128 раз Сын увозит Бари Алибасова за границу Сын продюсера группы "На-На" сообщил журналистам, что, как только угроза жизни минует, шоумена отправят в Европу. На чужбине Бари Алибасов будет восстанавливать здоровье. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana) 20 Май 2019 в 4:36 PDT "Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов – младший. "Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов – младший. При этом отпрыск звезды подчеркнул, что самую качественную реанимационную помощь основателю группы "На-На" могут оказать только в России, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Привлекать иностранных врачей к лечению шоумена близкие не планируют.

Материал дополняется. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

14 июня 2019, 13:52