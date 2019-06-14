Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года
"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов – младший. При этом отпрыск звезды подчеркнул, что самую качественную реанимационную помощь основателю группы "На-На" могут оказать только в России, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Привлекать иностранных врачей к лечению шоумена близкие не планируют.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 июня 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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