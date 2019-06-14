Сын увозит Бари Алибасова за границу
Сын продюсера группы "На-На" сообщил журналистам, что, как только угроза жизни минует, шоумена отправят в Европу. На чужбине Бари Алибасов будет восстанавливать здоровье.
"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов – младший.
При этом отпрыск звезды подчеркнул, что самую качественную реанимационную помощь основателю группы "На-На" могут оказать только в России, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Привлекать иностранных врачей к лечению шоумена близкие не планируют.
По словам Бари Алибасова – младшего, в Европе случаи отравления бытовой химией крайне редки. Производители с особой внимательностью относятся к созданию упаковки, поэтому спутать средство для прочистки труб с продуктом питания практически невозможно. И даже если такое происходит, пострадавший получает миллионы в качестве компенсации.
"Так как там такое большое наказание, вероятность очень маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А в Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", – цитирует Бари Алибасова – младшего ТВ Центр.
Певец примерил костюм жениха
Телесваха не может спать
Шоумена лишили денег
Светская львица взяла интервью у возлюбленного
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Муж узнал про любовника
Загадочные обьекты
Помогу с деньгами. Пишите!
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Срочно!
хочу замуж за Васю из шаров
Засорились трубы.
На каком месяце уже виден живот?
Можно ли похудеть без спортазала?
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Вынудить мужа изменить
В России большой процент разводов
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?
Ринопластика
Веснушки это красиво?
Сайт знакомств