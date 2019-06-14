Сын увозит Бари Алибасова за границу

Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее. Бари Алибасова увезут за рубеж.

Сын продюсера группы "На-На" сообщил журналистам, что, как только угроза жизни минует, шоумена отправят в Европу. На чужбине Бари Алибасов будет восстанавливать здоровье.

"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", – рассудил Бари Алибасов – младший.

При этом отпрыск звезды подчеркнул, что самую качественную реанимационную помощь основателю группы "На-На" могут оказать только в России, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Привлекать иностранных врачей к лечению шоумена близкие не планируют.

По словам Бари Алибасова – младшего, в Европе случаи отравления бытовой химией крайне редки. Производители с особой внимательностью относятся к созданию упаковки, поэтому спутать средство для прочистки труб с продуктом питания практически невозможно. И даже если такое происходит, пострадавший получает миллионы в качестве компенсации.

"Так как там такое большое наказание, вероятность очень маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А в Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", – цитирует Бари Алибасова – младшего ТВ Центр.