"Пуритане могут спать спокойно": полуголая Брежнева обратилась к моралистам

Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций.

В личном микроблоге знаменитость опубликовала фрагмент своего нового клипа на песню "Я не святая". Ниже Вера Брежнева обратилась к поклонникам.

Певица попросила не смешивать ее реальную жизнь и образ, который она создает на экране, а если конкретно – в новом музыкальном ролике. Звезда намекнула, что обычно не ходит полуголой по улицам, поэтому поборники нравственности могут расслабиться.

"Ты понимаешь, тут такое дело... 🤪 фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни 😂 поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно 🤪 Ну, или посмотрите уже клип 🙌🏻😉 и напомню, что еще #яжемать, мне 37 и муж есть 🙈 полный букет для негодования 💣", – отметила Вера Брежнева.

Напомним, над вокалисткой сгустились тучи после того, как она выложила в микроблоге кадры со съемок нового клипа. Знаменитость запечатлена в "развратном", по мнению интернет-обывателей, виде. Вера Брежнева облачена в боди с пайетками и кожаную куртку.