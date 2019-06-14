"Пуритане могут спать спокойно": полуголая Брежнева обратилась к моралистам
В личном микроблоге знаменитость опубликовала фрагмент своего нового клипа на песню "Я не святая". Ниже Вера Брежнева обратилась к поклонникам.
Певица попросила не смешивать ее реальную жизнь и образ, который она создает на экране, а если конкретно – в новом музыкальном ролике. Звезда намекнула, что обычно не ходит полуголой по улицам, поэтому поборники нравственности могут расслабиться.
"Ты понимаешь, тут такое дело... 🤪 фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни 😂 поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно 🤪 Ну, или посмотрите уже клип 🙌🏻😉 и напомню, что еще #яжемать, мне 37 и муж есть 🙈 полный букет для негодования 💣", – отметила Вера Брежнева.
Напомним, над вокалисткой сгустились тучи после того, как она выложила в микроблоге кадры со съемок нового клипа. Знаменитость запечатлена в "развратном", по мнению интернет-обывателей, виде. Вера Брежнева облачена в боди с пайетками и кожаную куртку.
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