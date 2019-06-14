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Сергей Лазарев сразу после свадьбы сбежал из страны с роскошным мужчиной

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
В Сеть попало видео, снятое очевидцем в одном из столичных аэропортов. В главной роли, конечно, новоиспеченный жених.
прочитано 2987 раз

Ролик сделан в аэропорту Шереметьево. На кадрах Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США. Но не один, а в компании коллеги и близкого друга Алекса Малиновского.

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Затем они вместе проходят в зону досмотра с багажом. Если судить по величине чемодана, им предстоит долгое путешествие, сообщает Telegram-канал издания Super. 

Отметим, что о спутнике Сергея ходят весьма красноречивые слухи в определенных кругах. Поговаривают, что размер его мужского достоинства составляет 27 сантиметров. Непонятно теперь, на кого девушки в США будут засматриваться больше – на сладкого Лазарева или на его мускулистого друга.

"Кроме огромного члена, этому Алексу больше похвастаться нечем", – делился своим мнением Руслан Солнцев.

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Публикация от МАЛИНОВСКИЙ (@__malinovskiy__)

Накануне в Сети появились снимки с тайной свадьбы Сергея Лазарева. Его избранницей стала израильская модель. Как писали "Дни.ру", стали известны новые подробности взаимоотношений между артистом и его невестой.

Автор: Екатерина Плискина14 июня 2019, 12:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Она лезби он "крашеный", артбогема одним словом.
Гость
Ответить
Вот Вам и тайная свадьба, только не России, а в Америке, и не красавицей, а с красавцем! И все поклонницы лопнут от зависти!
Юшка
Ответить
Что и следовало доказать... А мне интересно, Малиновский своими 27 см всех трахает? Киркорова, Баскова, Даню Козловского, Сереженьку Лазарева...
Гость
Ответить
Сережа супер
Гость
Ответить
вот это по-нашему!
1

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