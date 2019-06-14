Сергей Лазарев сразу после свадьбы сбежал из страны с роскошным мужчиной
Ролик сделан в аэропорту Шереметьево. На кадрах Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США. Но не один, а в компании коллеги и близкого друга Алекса Малиновского.
Затем они вместе проходят в зону досмотра с багажом. Если судить по величине чемодана, им предстоит долгое путешествие, сообщает Telegram-канал издания Super.
Отметим, что о спутнике Сергея ходят весьма красноречивые слухи в определенных кругах. Поговаривают, что размер его мужского достоинства составляет 27 сантиметров. Непонятно теперь, на кого девушки в США будут засматриваться больше – на сладкого Лазарева или на его мускулистого друга.
"Кроме огромного члена, этому Алексу больше похвастаться нечем", – делился своим мнением Руслан Солнцев.
Накануне в Сети появились снимки с тайной свадьбы Сергея Лазарева. Его избранницей стала израильская модель. Как писали "Дни.ру", стали известны новые подробности взаимоотношений между артистом и его невестой.
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