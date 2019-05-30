Известная певица выпустила парфюм для бесполых

Певица Шер совместно с компанией Scent Beauty готовит к продаже новый парфюм. Называется новинка Eau de Couture by Cher. Актриса утверждает, что он "бесполый" – рассчитан и на женщин, и на мужчин. Это смесь ароматов цветков померанца, ванили, бергамота и жасмина, пишет "Экспресс-газета".
Шер впервые представила свой парфюм в 1987 году – он назывался Uninhibited. Звезда ждала долгих 30 с лишним лет, чтобы повторить попытку.
Девушке пришлось пережить нелегкие минуты
Рэпера обвинили в хамстве и заносчивости
Телеведущая расставила точки над i
Балерина получила по заслугам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
Гадалка сломала мне жизнь
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Переезд на юг
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Родить в 17 лет
На первом свидании говорил о бывшей
Секс с бывшей
Родить после 30
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Ориентация Егора Крида
Флиртует с кассиршей