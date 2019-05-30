Трусы звезды фильма о Джеймсе Бонде купили за 16 тысяч рублей
Трусы Джеймса Бонда – далеко не единственный предмет гардероба, который смогут приобрести поклонники легендарной франшизы. За 60 лет ее существования скопился целый склад реквизита. После завершения очередной картины об агенте 007 одежду главного героя не выбрасывали и не сдавали в утиль, а бережно хранили на киностудии.
Свалка барахла, видимо, стала мешать британским кинодеятелям. Кого-то из них и осенила идея – продать раритеты киноманам. Предметы гардероба – вплоть до трусов – разлетелись, как горячие пирожки, пишет "Экспресс-газета".
Проданные трусы Джеймса Бонда носил один из исполнителей роли агента 007 – Шон Коннери. Он же ездил в фильме "Голдфингер" на спорткаре Aston Martin DB5. Инженеры компании сейчас собирают 25 таких машин, причем полностью экипированных для нужд агента секретной службы Ее Величества.
Как сообщается, в машине будет установлено устройство для организации дымовой завесы и для разлития скользкого масла по дороге. В качестве дополнительных опций предлагаются сменяемые по команде номера регистрации, место под оружие. Функционирующих пулеметов и кресел-катапульт, к сожалению, не предусмотрено. Стоить такой Aston Martin будет 3,75 миллиона долларов.
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