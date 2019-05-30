Звезда "Крестного отца" скоропостижно скончалась в США

Известный по фильмам "Крестный отец" американский актер Кармине Кариди скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе. Его доставили в больницу без сознания, в себя актер так и не пришел, пишет Life со ссылкой на Mirror.
Режиссер и писатель Чазз Пальминтери подтвердил факт смерти друга, не уточнив подробностей. Кариди также известен по картинам "Гавана", "Жизнь – дерьмо", "Прорва", "Миллионы Брюстера" и другим. В 2004 году он оказался в центре скандала и был исключен из Академии кинематографических искусств и наук. Его обвинили в утечке в Сеть картины "Любовь по правилам... и без", напоминает "360".
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