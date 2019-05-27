Известная актриса возбудила россиян фигурой в купальнике
Актриса выложила фото, на котором запечатлена в салатовом купальнике, едва прикрывающем ее упругие ягодицы. "Тот случай, когда не нужно просить себя сфотографировать", – написала Мария Горбань.
Автором снимка стал ее супруг. Пользователи соцсети оценили подтянутые формы артистки и ее откровенный купальник, передает Пятый канал. Многие просто потеряли самоконтроль: "Красота невозможная", "Какая попка", "У мужа душа щедрая – пусть все красотой такой любуются!", "Вот это орешек", "Вот это попик!"
Мария Горбань – актриса театра и кино, которая стала известна широкой публике, снявшись в сериалах "Отель "Элеон" и "Кухня". Она имеет несколько наград и ежегодно получает массу предложений от режиссеров.
Личную жизнь девушка старается не афишировать и сообщает в Instagram только о важных событиях. Летом 2016 года стало известно, что Мария Горбань вышла за звукооператора и фотографа Кирилла Зоткина. До этого актриса была замужем за осветителем Олегом Филатовым.
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