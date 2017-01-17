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Бузова обидела известную актрису

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/buzova86
Телеведущая реалити-шоу "Дома-2" Ольга Бузова объявила о своем возвращении на театральную сцену. Звезда исполнит одну из главных ролей в спектакле "Мужчина нарасхват". Все бы ничего, но оказалось, Ольга заняла место известной актрисы Марии Горбань.
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"С трепетом и волнением сообщаю вам о долгожданном возвращении на театральную сцену. Буду рада вас всех видеть на моей премьере 6 февраля. Спектакль "Мужчина нарасхват". Москва, я жду вас", – написала Бузова на своей страничке в соцсети, выложив афишу постановки.

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Подписчики буквально забросали звезду гневными комментариями. "Кошмар просто... С уровнем "Дома–2" на место Марии Горбань! Организаторы умом тронулись совсем.... Да еще втихаря. Даже Маше не сказали! Может, эксперимент какой?", "Оля, знаете, есть великие ученые, артисты и т.д., которых уже не стало, но слава о них идет до сих пор. Так вы уже сосредоточьтесь на чем-то одном, а то вас везде так много, но толком нигде и нет, максимум, что вспоминается с вашей фамилией – это "Дом-2". Сочувствую вам, что вы так и не можете определиться в своем призвании... Мечетесь со стороны в сторону", – написали расстроенные пользователи.

Сама Мария Горбань выложила в микроблоге скриншот, который прислали ей поклонники. "Это вообще как? Была в Москве на вашем спектакле, получила массу удовольствия. Какая Бузова теперь???" – написала бдительная фанатка. "Вот так бывает в нашей профессии... Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни – творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной... Ужасно неприятно. Но что могу сказать, хорошего зрителя вам, друзья! Всем мира", – поделилась Горбань.

Напомним, в 2015 году Бузова уже пробовала свои силы в качестве актрисы. Ведущая приняла участие в постановке "Черный бриллиант" режиссера Льва Рахлина. Большинству зрителей спектакль не понравился – публика начала уходить спустя 40 минут после начала действа.

Автор: Любовь Порываева17 января 2017, 12:00
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