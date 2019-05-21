Участника "Евровидения" два часа насиловали сразу после конкурса в Израиле

"Евровидение" в Израиле отшумело, а связанные с ним скандалы не утихают. Очередной случился в аэропорту имени Бен-Гуриона при отлете делегации из Эстонии.

Главная воздушная гавань Святой земли славится беспрецедентными мерами безопасности. Здесь могут бесцеремонно срезать замки с чемоданов, рыться в них, заставлять показывать содержимое. Каждого улетающего из страны пассажира ждет "допрос" с пристрастием. Сами ли укладывали багаж? Не передавал ли вам кто-то что-то? Что вы делали в Израиле? Где жили? Etc.

Упаси господь, если в паспорте увидят штамп о посещении какой-то мусульманской страны. Если вы были в Турции, Азербайджане, Египте или Сирии – считайте, записаны во враги Израиля. Готовьтесь оправдываться не меньше часа. После таких мытарств многие кричат: Never Again! ("Никогда больше!")

Не стал исключением и представитель эстонской делегации Лиам Кларк, остановленный перед посадкой в ​​самолет. "Меня задержали и допрашивали в аэропорту два с половиной часа. Компьютер был конфискован", – написал он в соцсети. Образно говоря, Кларка просто насиловали, обвиняя во всех смертных грехах! А подозрения вызвало то, что домой он улетал через Амман, столицу Иордании.

"Молодой охранник отвел меня на пустую скамейку и спросил о пребывании в Израиле. Две довольно злые женщины из службы безопасности пришли спросить, что я делал на конкурсе песни "Евровидение", почему летаю через Амман, что делал в Катаре в 2016 году, какова была моя работа на "Евровидении", как работаю в стране своего происхождения, – чуть не плачет Кларк. – Я чувствовал, что со мной обращаются как с преступником, и не понимал, почему так много вопросов..."

Теперь вопрос издевательства над пассажиром изучается Управлением аэропортов Израиля, сообщает сайт mako.co.il

