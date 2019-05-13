Модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером
О том, что в отношениях российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера назрели серьезные проблемы, слухи ходят еще с конца зимы. Тогда пара появилась на церемонии вручения премии "Оскар", и картина, в которой задействован Брэдли Купер, получила заветную награду в номинации "Лучшая песня". Кстати, ее артист исполнял вместе с Леди Гагой, своей партнершей по фильму. Говорят, на протяжении всей церемонии и после Брэдли буквально не отходил от гламурной блондинки, чем буквально извел Ирину.
С тех пор влюбленные не появлялись вместе на мероприятиях. Да и вообще перестали попадать в объективы папарацци, что было обычным делом ранее, когда Шейк и Купер выгуливали свою дочь Лею. А теперь возникла информация о расставании влюбленных. По данным MTO News, пара решила прекратить отношения, однако давать комментарии относительно этого не намерена.
Говорят, интересы Ирины и Брэдли не совпали относительно их частной жизни. Якобы голливудский актер хотел быть подальше от репортеров, а вот модель мечтала о внимании к себе. "Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике", – рассказали журналистам в ближайшем окружении бывших любовников.
К слову, на днях Ирина Шейк появилась на красной дорожке Met Gala. Красотка блистала в роскошном синем бархатном платье в пол, изюминкой которого стало головокружительное декольте. Что интересно, модель была на мероприятии одна, хотя утверждают, что был приглашен и Брэдли Купер. Но по какой-то причине не пришел на церемонию.
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