Ирина Шейк бродит в одиночестве после расставания с актером

В Сети не утихают разговоры о том, что супермодель рассталась с возлюбленным. По крайней мере, теперь Ирина Шейк все чаще проводит время в одиночестве.

Сегодня, 14 мая, интернет заполонили свежие кадры со звездой. Папарацци запечатлели Ирину Шейк, когда та брела по одной из парковок Лос-Анджелеса.

В одной руке звезда держала мобильный телефон и сосредоточенно вглядывалась в его экран, а в другой – пакет с продуктами и стакан со смузи. Шейк была облачена в спортивную одежду, поэтому многие решили, что звезда только что вышла из фитнес-клуба. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отметим, еще полгода назад Ирину редко можно было застать гуляющей в одиночестве. Актер Брэдли Купер ни на шаг не отходил от возлюбленной. Они часто проводили время с дочерью Леей. Теперь же модель предоставлена сама себе.

Поговаривают, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вести менее публичный образ жизни. Артист хотел быть подальше от репортеров, однако его избранница не могла отказаться от внимания прессы. "Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике", – рассказывает анонимный источник из близкого окружения пары.

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе почти четыре года. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились.