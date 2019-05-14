Ирина Шейк бродит в одиночестве после расставания с актером
Сегодня, 14 мая, интернет заполонили свежие кадры со звездой. Папарацци запечатлели Ирину Шейк, когда та брела по одной из парковок Лос-Анджелеса.
В одной руке звезда держала мобильный телефон и сосредоточенно вглядывалась в его экран, а в другой – пакет с продуктами и стакан со смузи. Шейк была облачена в спортивную одежду, поэтому многие решили, что звезда только что вышла из фитнес-клуба. Об этом сообщает The Daily Mail.
Отметим, еще полгода назад Ирину редко можно было застать гуляющей в одиночестве. Актер Брэдли Купер ни на шаг не отходил от возлюбленной. Они часто проводили время с дочерью Леей. Теперь же модель предоставлена сама себе.
Поговаривают, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вести менее публичный образ жизни. Артист хотел быть подальше от репортеров, однако его избранница не могла отказаться от внимания прессы. "Брэдли всегда хотел сохранить свою личную жизнь в тайне, в то время как Ирина любит появляться на публике", – рассказывает анонимный источник из близкого окружения пары.
Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе почти четыре года. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились.
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