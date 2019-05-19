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Эгоцентричная Маркл побила примерную Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Сассекские стали главными героями заголовков британских СМИ. Как считают эксперты, другие члены британской королевской семьи незаслуженно отошли в тень.
прочитано 175 раз

Наследник Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая, и с тех пор поклонники и репортеры не перестают говорить о первенце пары. Корреспондент Крис Шип не разделяет восторгов публики. По его мнению, из-за повышенного внимания к ребенку жители Великобритании пропустили несколько важных событий.

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Меган Маркл актриса

"Принц Чарльз и Камилла отправились с официальным визитом в Германию. Во время встречи они обсудили Брексит и отношения Великобритании с Германией – ключевой страной в Европейском союзе. Встреча с Ангелой Меркель – очень важный эпизод в мировой политике. Однако журналисты обошли стороной это событие, потому что были слишком увлечены Арчи", – заявил эксперт.

С ним согласилась журналистка Лиззи Ричардсон. Она отметила, что во время парусной регаты Кейт Миддлтон и принца Уильяма стали расспрашивать о племяннике. "Маленький Арчи отправил их в тень", – сказала корреспондент.

Напомним, что Меган Маркл проведет в декрете по уходу за ребенком около шести месяцев. В это время официальные обязанности будет исполнять принц Гарри. Недавно он побывал на "Играх Непобежденных" – ежегодном состязании среди паралимпийцев. Герцог Сассекский основал турнир в 2014 году, передает Express.co.uk.

Автор: Полина Крылова19 мая 2019, 06:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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