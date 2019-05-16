Сын наплевал на легендарную актрису
Татьяна Самойлова умерла в 2014 году. Последний приют звезда фильмов "Летят журавли" и "Анна Каренина" нашла на Новодевичьем кладбище. На фоне находящихся по соседству могил Людмилы Зыкиной и Юрия Никулина ее пристанище было практически незаметно. Говорят, за местом погребения ухаживал брат Алексей.
По информации "Собеседника", когда зашла речь о памятнике, ни у брата актрисы, ни у ее сына Дмитрия, проживающего в Америке врача, средств не оказалось. Проблема решилась с помощью благотворительности. И вот на могиле Самойловой воздвигли монумент, достойный ее таланта.
"Набралось около 300 тысяч рублей, из них 115 – на Planeta.ru, 30 с лишним поступило от благотворительного показа "Анны Карениной" в кинотеатре "Пионер". Остальные средства пожертвовали неравнодушные люди. Крупную сумму предоставила писательница Илона Давыдова, большую помощь оказала Настасья Самбурская, также помогла певица, основательница группы "Фрукты" Саша Даль. Очень помог Зураб Константинович Церетели", – рассказал руководитель студии монументальной архитектуры "Монарх" Максим Бочков.
Он подчеркнул, что СМИ не обратили внимания на церемонию открытия памятника. "Мы его приурочили к юбилею народной артистки – 4 мая исполнилось 85 лет со дня ее рождения и пять лет со дня смерти. Из родных присутствовал брат Татьяны Самойловой – он выразил огромную благодарность. От сына никакой обратной связи не поступало. Мы общались единожды, когда утверждали проект", – заключил Бочков.
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