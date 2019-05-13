Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 мая 2019 года
Стало известно о родах Кабаевой
По данным некоторых СМИ, Алина Кабаева родила в Москве. Говорят, у прославленной спортсменки двойня.
Dom2Life.ru сообщает, что всех рожениц, оказавшихся на одном этаже с гимнасткой, перевели в другие комнаты. А охранники строго следили за тем, чтобы в коридоре не появился ни один посторонний. Роды у Кабаевой принимали лучшие специалисты. Позже именитую спортсменку перевели в VIP-палату. Говорят, еду Алине доставляли из элитных ресторанов столицы.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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