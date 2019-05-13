Вспылившая Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе

Вера Брежнева предпочитает не распространяться об отношениях с мужем Константином Меладзе. Однако последние события настолько взволновали популярную певицу, что она решилась на заявление.

11 мая композитору и продюсеру Константину Меладзе исполнилось 56 лет. Поклонники ожидали, что первой именинника поздравит супруга, певица Вера Брежнева. Однако подписчики ее странички в Instagram так и не дождались поста, посвященного дню рождению мужа. Вскоре в СМИ появились публикации о том, что Брежнева не поздравила Меладзе с важной датой.

И вот тут у артистки сдали нервы. Звезда выложила фото с мужем и обратилась к общественности. "Люди, вы реально думаете , что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм – это правда??" – вспылила Вера.

Певица решила раскрыть всю правду об отношениях с мужем: "Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной , а не виртуальной❤️".

Напомним, что о свадьбе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. В Сети появились сделанные в Италии фотографии – предположительно, с бракосочетания. О частной жизни супруги обычно не рассказывают, но иногда делают исключение. В недавнем интервью Константин Меладзе признался, что благодаря Вере Брежневой поднял голову от клавиатуры и увидел, что есть другая жизнь.