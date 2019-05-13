Вспылившая Брежнева раскрыла правду об отношениях с Меладзе
11 мая композитору и продюсеру Константину Меладзе исполнилось 56 лет. Поклонники ожидали, что первой именинника поздравит супруга, певица Вера Брежнева. Однако подписчики ее странички в Instagram так и не дождались поста, посвященного дню рождению мужа. Вскоре в СМИ появились публикации о том, что Брежнева не поздравила Меладзе с важной датой.
И вот тут у артистки сдали нервы. Звезда выложила фото с мужем и обратилась к общественности. "Люди, вы реально думаете , что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм – это правда??" – вспылила Вера.
Певица решила раскрыть всю правду об отношениях с мужем: "Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной , а не виртуальной❤️".
Напомним, что о свадьбе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. В Сети появились сделанные в Италии фотографии – предположительно, с бракосочетания. О частной жизни супруги обычно не рассказывают, но иногда делают исключение. В недавнем интервью Константин Меладзе признался, что благодаря Вере Брежневой поднял голову от клавиатуры и увидел, что есть другая жизнь.
Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными
В семье звезды разыгралась драма
Балерина не удержала равновесие
В Сети появились фото и видео экс-супруга певицы с наследницей
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Алсу опозорилась
Почему все мужики козлы?
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
как простить измену мужа
Не переношу жару
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Кажется жена мне изменяет
Девушка мне не делает минет.
Она хочет замуж, а я не готов.
Не хочу идти в школу.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Все бабы козлы!
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Когда родит Меган Маркл?
В Украине опа (
умер Сергей Даренко
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Виктория