Киркоров устроил переполох на "Евровидении" в Израиле

Поп-король давно прослыл главным модником на российской эстраде. Его наряды вызывают восторг, зависть, смех, но равнодушными точно никого не оставляют. На Святой земле артист себе не изменил.

У Филиппа Киркорова в Израиле запланировано много выходов к публике – несколько репетиций у пестуемого им Сергея Лазарева, пресс-конференции, церемония открытия смотра европейской песни, приемы от имени мэра Тель-Авива и другие официальные мероприятия. При этом везде важно не только появиться, но и удивить, в том числе внешним видом. А в этом Киркорову нет равных.

"Это ж сколько Вы чемоданов везли на "Евровидение"?" – обратился корреспондент "Дни.ру" к Филиппу. "По три наряда в день, а в Израиль мы ехали на две недели. Вот и считайте", – пояснил довольный артист. Разумеется, его эффектные костюмы произвели фурор в Тель-Авиве.

Была и еще одна – негласная – причина, по которой Киркорову полагалось выглядеть сногсшибательно. В Израиле он живет не только в одном отеле, но и на одном этаже с самой Мадонной!

Филипп – мужчина видный, холостой, растит сына и дочь. Мадонна тоже не замужем в который раз и одна тянет шестерых деток. Кстати, звезды знакомы: несколько лет назад на открытии фитнес-клуба поп-королевы в Москве российский певец даже подарил ей свой диск. А вдруг они снова встретятся? Вдруг стильный артист тронет сердце любящей эпатировать Мэдж?!

"Я многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – рассказал Киркоров. – Артист должен каждый раз появляться в новом костюме. Не в моих традициях приходить на мероприятие в вещи, которую зрители уже видели. Люблю удивлять и, возможно, поэтому столько лет популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню".

Напомним, что для Филиппа "Евровидение" – любимое мероприятие. В 1995 году он впервые появился там в качестве певца и занял 17-е место, но решил не отступать. "Все вы знаете мое особое отношение к "Евровидению". Я возьму этот конкурс измором и все равно добьюсь победы. Обещаю!" – заверил поп-король. Для победы Сергея Лазарева с композицией Scream в этом году он сделал все возможное. Итог мы узнаем 18 мая, когда будет названо имя призера 64-го конкурса песни.