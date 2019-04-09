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Бабкина выступила с феминистским призывом

Надежда Бабкина. Фото: www.globallookpress.com
Надежда Бабкина уверена, что женщинам надо чаще брать инициативу в свои руки. Это касается и тех ситуаций, когда отношения в семье разрушаются.
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Сложные решения далеко не всегда стоит перекладывать на плечи мужчин – особенно в семейных делах. Инициатива развода может исходить и от женщин, уверена Надежда Бабкина.

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Артистка знает, о чем говорит. В свое время Надежда Бабкина сумела принять такое решение. Певица разорвала отношения с мужем после 17 лет совместной жизни, узнав о его изменах.

"Девки, надо чаще брать инициативу в свои руки", - заявила Бабкина в эфире телепередачи "Модный приговор".

Поводом для разговора послужила история героини программы, озаглавленной "Любовь или страх: пора выбирать". По словам девушки, муж ведет себя жестоко по отношению к ней. При этом на развод она не может решиться – боится, что супруг настроит против нее детей и начнет мстить.

Надежда Бабкина согласилась, что решиться на развод сложно. Но иногда приходится идти на такой шаг, даже если испытываешь страх. Если терпеть дальше, ничего хорошего не будет. А со временем выбраться из трудной ситуации будет все сложнее, считает певица.

Напомним, гражданский супруг Надежды Бабкиной Евгений Гор недавно заподозрил у себя серьезное заболевание.Он заметил, что его не покидает чувство, как будто он олень. Ниже Гор добавил, что не имеет в виду, что благоверная наставила ему рога. Просто чувствует себя глупцом. Также артист отметил, что немного потерян. Сама же Бабкина тем временем пропадает на съемках, выступает со своим ансамблем "Русская песня", ставит спектакли и заседает в Госдуме.

Автор: Андрей Евлампиев9 апреля 2019, 12:50
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