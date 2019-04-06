Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 апреля 2019 года
"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже
5 апреля исполнилось 40 дней с того момента, как не стало известного медиаменеджера Игоря Малашенкова. Его вдова – журналистка Божена Рынска весь день публиковала в Facebook посты посвященные мужу.
"Чтобы правда не потерялась, чтобы не было повадно ничего искажать, я хочу еще раз описать историю доведения Игоря Малашенко, моего горячо любимого мужа до самоубийства", – написала Божена Рынска.
Как живет дочь после смерти Началовой
Знаменитая российская исполнительница ушла из жизни 16 марта. Директор Юлии Началовой рассказала, как себя чувствует наследница певицы.
Вера живет с родителями покойной исполнительницы. Отец девочки футболист Евгений Алдонин собирался забрать ее к себе, но дочь захотела остаться с бабушкой и дедушкой.
"Она – царица": Галкин признал доминирование Пугачевой
15 апреля Примадонне исполнится 70 лет. Накануне юбилея ее муж Максим Галкин ответил на вопрос о том, кто у них в семье главный.
Несколько дней назад артист стал гостем программы "Он и она" на канале "ТВ Центр", в которой рассказал о знаменитой супруге. По его словам, куда бы ни пришла Алла Пугачева, она мгновенно становится главным объектом внимания. Максим Галкин признался, что такой повышенный интерес к певице ему очень нравится.
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
Музыкальный продюсер не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры. Недавно Яна Рудковская побывала на важном мероприятии в коротком наряде.
В пятницу, 5 апреля, телеведущая посетила церемонию награждения "ЖАРА Music Awards – 2019". Она пришла на мероприятие, чтобы поддержать своего воспитанника – певца Диму Билана, чья песня "Молния" была представлена в одной из номинаций. Продюсер появилась на красной дорожке в коротком черном платье с открытыми плечами и обуви на высоком каблуке. Телеведущая с удовольствием позировала перед фотографами.
Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
Герцог и герцогиня Сассекские справляют новоселье. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Кенсингтонский дворец и переехали в собственный дом.
Поле свадьбы супруги были вынуждены делить апартаменты с родней – принцем Уильямом и его семейством. Однако теперь, Меган Маркл и принц Гарри обрели собственный угол.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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