Глаза налились кровью: теща пригрозила расправой мужу Рапунцель из шоу "Дом-2"

В семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вновь разлад. На шоу "Дом-2" приехала мама длинноволосой участницы – Татьяна Владимировна.

Дмитрий и мама Оли в последнее время не ладят. Участник шоу "Дом-2" на полном серьезе считает, что теща его ненавидит. Более того, женщина грозила ему расправой.

"Мы многого не видите! Она вчера ходила, глаза у нее налились кровью, пальцем тыкала и говорила: "Если бы не эти камеры, я бы тебя уже давно уничтожила", – кричал Дмитренко в беседе с ведущей Ольгой Бузовой.

Участник телестройки суверен, что Татьяна Владимировна, вмешиваясь в их отношения, оказывает им медвежью услугу. Меж тем теща Дмитренко видит ситуацию иначе: она просто заступается за дочь.

"Такое чувство, что я на теще женился, вот честно! А Оля и Василиса – мои дочки", – рассуждает теперь житель телестройки.

Ольга Бузова посоветовала Дмитрию Дмитренко постараться найти с общий язык с Татьяной Владимировной. Ведущая уверена, что подобные конфликты частенько заканчиваются разводом. Участник шоу "Дом-2" отметил, что с женой расходиться не собирается, но и идти на поводу у матери Ольги он не будет.

Напомним, на днях Татьяна Владимировна выразила мнение, что между Ольгой и Димой больше нет любви. Их отношения не развиваются, супруги постоянно конфликтуют. Это заявление больно задело звезду шоу "Дом-2" Дмитрия Дмитренко.