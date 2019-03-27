Рассвирепевшая Рапунцель набросилась на Бузову из-за сына

Алена Рапунцель возмущена поступком Ольги Бузовой. Звезда "Дома-2" не давала согласия на то, чтобы ее ребенка показывали в телепроекте.

Алена Рапунцель подтвердила намерение покинуть "Дом-2". Вернется ли в телепроект – звезда шоу пока не знает. Она расстроена не только тем, что зачастую приходилось поступать вопреки своим желаниям, но и историей с новорожденным сыном. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова показала лицо ребенка в эфире телепроекта, не спросив ее согласия.

Малышу, которого назвали Богданом, через неделю исполнится два месяца. Алена Рапунцель и имени ребенка не хотела раскрывать до крещения, но и тут Ольга Бузова поторопилась. Теперь уж ничего не поделаешь, вздыхает звезда "Дома-2".

Алена Рапунцель появляется на поляне "Дома-2", когда ее просят об этом ведущие, но скоро, вероятно, покинет телепроект. Рапунцель задумалась о том, чтобы на некоторое время переехать с малышом во Владивосток, поближе к родственникам.

"В планах – слетать домой с сынулей к прабабушке и прадедушке. Хочется опоры, защиты, быть слабой женщиной, не слышать больше, что меня обсуждают в контексте чуждой мне пары", – цитирует ее "Экспресс газета".

На днях Алена Рапунцель приезжала на телестройку в гости. Звезда "Дома-2" пожаловалась участникам на нелегкую судьбу. Маленького Богдана прооперировали, а отец малыша даже не поинтересовался его здоровьем. Также Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров не помогает ей деньгами. А тот утверждает, что за месяц потратил на сына почти 250 тысяч рублей.