Пышногрудая Лопес шокировала народ декольте до пупа

Зеленый наряд от Versace шокировал мировых критиков моды и обывателей. Появление в нем Дженнифер Лопес стало сенсацией.

Знаменитость призналась, что этот вечерний наряд побудил компанию Google ввести функцию поиска по картинкам, передает телеканал "360". Джей Ло рассказала на своем YouTube-канале, что выход на Grammy в 2000 году в этом платье был для нее спонтанным.

Дело в том, что в те годы актриса и певица была так занята работой, что начала готовиться к церемонии накануне. На выбор ей предложили три-четыре платья. В итоге Дженнифер Лопес выбрала платье от Versace.

Приехав на церемонию, исполнительница хита Ain`t no funny вышла на красную дорожку. СМИ еще долгое время писали об этом образе Дженнифер Лопес. Однако совсем недавно певица узнала любопытную деталь. Оказывается, из-за того платья был создан сервис Google Images.

Did everyone else already know JLo's iconic Versace Grammy dress moment inspired Google Images?! https://t.co/9kH2pNMI0L pic.twitter.com/BQf6d2j1AT