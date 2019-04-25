Пышногрудая Лопес шокировала народ декольте до пупа
Зеленый наряд от Versace шокировал мировых критиков моды и обывателей. Появление в нем Дженнифер Лопес стало сенсацией.
Знаменитость призналась, что этот вечерний наряд побудил компанию Google ввести функцию поиска по картинкам, передает телеканал "360". Джей Ло рассказала на своем YouTube-канале, что выход на Grammy в 2000 году в этом платье был для нее спонтанным.
Дело в том, что в те годы актриса и певица была так занята работой, что начала готовиться к церемонии накануне. На выбор ей предложили три-четыре платья. В итоге Дженнифер Лопес выбрала платье от Versace.
Приехав на церемонию, исполнительница хита Ain`t no funny вышла на красную дорожку. СМИ еще долгое время писали об этом образе Дженнифер Лопес. Однако совсем недавно певица узнала любопытную деталь. Оказывается, из-за того платья был создан сервис Google Images.
Did everyone else already know JLo's iconic Versace Grammy dress moment inspired Google Images?! https://t.co/9kH2pNMI0L pic.twitter.com/BQf6d2j1AT— Emily Shornick (@EmilyShornick) 23 апреля 2019 г.
К слову, Google также отметил свою признательность Дженнифер Лопес за вдохновение к созданию сервиса. В своем аккаунте в Twitter он выложил шуточную фотографию визитки звезды, на которой была указана ее должность в компании – директор по вдохновению, Google Images.
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