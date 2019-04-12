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Дженнифер Лопес прервала молчание после скандала с изменами

Дженнифер Лопес. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская звезда не верит слухам завистников. Дженнифер Лопес уверена, что жених Алекс Родригес ей не изменяет.
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Долгое время артистка хранила молчание и не комментировала сплетни, которые появились в Сети сразу после помолвки. Но в недавнем интервью Дженнифер Лопес внезапно заявила, что уверена в своем избраннике и абсолютно счастлива.

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Вокалистка отметила, что знает Родригеса как облупленного, ведь между ними царит взаимопонимание. Они от друг друга ничего не утаивают.

"И мне, и Алексу знакомы поражения и провалы. У всех бывают падения. И люди, которых я хочу видеть рядом с собой, должны смотреть на себя со стороны и делать выводы: "Окей, здесь у меня не очень хорошо вышло, но я постараюсь это исправить", – рассуждает Дженнифер Лопес.

По словам знаменитости, Родригес, встретившись с ней, очень изменился. Влюбившись, он стал более покладистым.

"Сейчас у всех есть возможность увидеть, что Алекс, которого многие считали упертым, заносчивым и жестким, на самом деле до безумия влюбленный человек, обожающий своих детей и свою женщину. А слухам об изменах я не верю", – цитирует Дженнифер Лопес "Экспресс газета" со ссылкой на журнал "7Дней".

Напомним, что в начале марта баскетболист Алекс Родригес сделал предложение певице и актрисе Дженнифер Лопес. После двух лет отношений пара решила связать себя узами брака. Однако помолвка была омрачена слухами о неверности спортсмена. Экс-модель Playboy Зои Грегори рассказала журналистам, что жених Дженнифер Лопес уже через несколько дней после обручения писал ей пошлые сообщения. В прессе разгорелся большой скандал.

Автор: Руслана Алексеева12 апреля 2019, 10:31
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