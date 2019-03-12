Жених-изменник упал на колени перед смущенной Лопес

Голливудская звезда после двухдневного молчания показала снимки с помолвки. Жених Дженнифер Лопес, судя по всему, к предложению руки и сердца готовился. Мужчина пригласил профессионального фотографа.

В личном Instagram артистка опубликовала несколько снимков, на которых запечатлено важное для нее событие. На фотографиях возлюбленный звезды профессиональный американский бейсболист Алекс Родригес встает на одно колено и надевает на пальчик смущенной зазнобы помолвочное кольцо.

Фанаты Лопес по всему миру буквально взорвались от восторга. В комментариях под постом жениха и невесту поздравляют на разных языках.

Добавим, что о помолвке артистки и спортсмена стало известно тоже из соцсетей. Дженнифер опубликовала в микроблоге снимок. В кадре крупным планом запечатлена рука Лопес, на которой красуется шикарное украшение с бриллиантом в 15 карат. По приблизительным оценкам ювелирное изделие стоит без малого полтора миллиона долларов.

Меж тем после того, как о помолвке стало известно, в адрес Родригеса посыпались обвинения. Алекса упрекали в нечестности. Мол, спортсмен изменяет артистке со своей бывшей женой. Это заявление сделал бейсболист Хосе Кансеко.

Напомним, что Дженнифер Лопес собралась замуж в четвертый раз. Первым мужем знаменитости был управлявший рестораном Охани Ноа. Во второй раз она связала себя узами брака с танцором Крисом Джаддом. В третий раз Дженнифер Лопес пошла под венец с певцом Марком Энтони, от вокалиста она родила двойняшек – сына Максимилиана и дочь Эмму.