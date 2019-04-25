Перекошенную и косоглазую Тодоренко перестали узнавать

Регина Тодоренко нашла способ привлечь внимание подписчиков. На фотографии, опубликованной в Instagram телеведущей, ее невозможно узнать из-за перекошенного лица.



Регина Тодоренко подхватила свирепствующий в соцсетях челлендж #glamourбезретуши. Телеведущая, по словам пользователей Сети, перестаралась. Она не только не отредактировала снимок, но еще и состроила забавную, на ее взгляд, рожицу.

"Сейчас проходит крутой челлендж #glamourбезретуши!" – подписала фото Тодоренко. Она добавила, что передает эстафету подругам, а заодно поинтересовалась, какой контент в ее микроблоге интересен подписчикам.

Те признались, что хотели бы видеть на странице Регины Тодоренко поменьше рекламы и позерства. А некоторым телеведущая нравится в любом образе. "На фото Вы ужасны... Ужасны и красивы! Мне нравится у Вас все!" – восхищается преданный фанат.

В декабре семья Регины Тодоренко и Влада Топалова пополнилась – на свет появился сын Миша. Едва восстановившись после родов, ведущая взялась за съемки шоу "Пятница с Региной". Однако сына она надолго не оставляет и все выпуски программы снимает дома.

Телеведущая не впервые собирает отрицательные отзывы поклонников на свои посты в микроблоге. Однако Регину Тодоренко это не особенно расстраивает – на критику она обычно не отвечает.

