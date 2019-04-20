"Что же я наделала?": оставившая сына Тодоренко горько расплакалась
Звезда признается, что еще несколько месяцев назад разлука с новорожденным сыном Михаилом для нее была немыслима. Регина Тодоренко очень хотела вернуться к активной творческой жизни, однако, когда пришло время ненадолго оставить малыша, она потеряла самообладание.
Телеведущая отмечает, что в этот непростой момент ее очень поддержал муж Влад Топалов. Он понял ее переживания и нашел правильные слова.
Я рыдала мужу в плечо: "Что же я наделала? Мне нужно отказаться от съемок, я не могу оставить ребенка!" Но ведь можно ребенка не оставлять, а ездить вместе с ним. Я очень благодарна Владу за то, то он сказал: "Работай, ничего страшного не произойдет. Ты не сможешь не работать. А когда ты счастлива, то и вся наша семья тоже счастлива", – рассказала Регина Тодоренко.
Знаменитость поведала, что много путешествует с ребенком, берет его с собой на работу. По словам телеведущей, появление Михаила изменило жизнь всей ее семьи. Влад Топалов, например, стал очень сентиментальным, певец проводит много времени с наследником.
"Влад очень гордится сыном, играет с ним, уже отправил его на плавание. Он проводит много времени с ребенком, даже на съемки ко мне иногда приезжает: "Я должен понянчиться с сыном, бабушки могут отдыхать", – рассказала Регина Тодоренко.
Звезда отмечает, что ее супруг является главным кормильцем в семье. Меж тем телеведущая тоже приносит деньги в дом. "Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь. Все-таки я женщина! Семью обеспечивает Владислав Михайлович. А я трачу деньги на свое шоу", – отметила Регина Тодоренко в беседе с Teleprogramma.pro.
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