"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
У Ольги Ломоносовой две дочери, однако ни одну из них она не хотела бы отправлять заниматься балетом. Она убеждена, что у ребенка должны быть "космические данные" и огромное желание заниматься балетом, чтобы выбрать его своей профессией.
"Она тяжелая, сложная, невероятно зависимая, и, что хуже всего, после 35 лет ты на пенсии. Закончилась карьера в театре, а дальше что? Счастливые те, кто остался и работает реквизитором, помощником режиссеров, репетитором устроился. Иначе все. Вот меня бы сейчас выкинули, и что бы я делала? Во мне много сил и энергии, а я уже никому не нужна в профессии", – констатировала Ломоносова.
Ольга вспомнила, как в переходном возрасте у нее начались проблемы с весом, а поесть она любила. Пришлось испробовать различные способы сбросить килограммы – диеты, таблетки для похудения...
"Балетные девочки должны быть "костями", чтобы их было легко поднимать. Когда ни один мальчик не становится с тобой в пару, а их трое в классе на всех девочек, и они выбирают маленьких либо худеньких, а ты – высокая и лошадушка, это травма. Я обожаю балет, но это очень жестокий вид искусства", – цитирует Ломоносову Woman`s Day.
В итоге балет она сменила на кинематограф. Популярность принес сериал "Не родись красивой". Не всегда узнаваемость была на руку Ольге Ломоносовой. Она рассказала: "Помню, как в перерыве между съемками оказалась в центре. Заглянула в кафе и сразу вышла, потому что поняла: не могу спокойно там остаться – на меня все будут смотреть. На улицах буквально показывали пальцем".
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