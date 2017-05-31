Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой

Исполнительница роли Киры Воропаевой не вышла на сцену из-за проблем со здоровьем. Об этом актриса сообщила в своем Instagram.

Звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала пост, где попросила прощения у поклонников за то, что не появилась в спектакле "Сирано де Бержерак" в минувшие выходные. "Мне очень жаль, но сегодня я не смогу выйти на сцену театра на Малой Бронной. Простите. Здоровье. Неожиданно. Грустно. Но я очень надеюсь, что 2 июня мне ничто не помешает сыграть любимый спектакль", – написала Ломоносова.

Пресс-секретарь артистки ответила корреспонденту Dni.ru на вопрос о произошедшем: "Ольга пока не может общаться с прессой по причине плохого самочувствия. Я не буду комментировать ее болезнь, но ничего страшного не случилось". Судя по активности актрисы в социальных сетях, почитателям ее таланта пережевать не стоит.

Публикация от Olga Lomonosova (@olgalomonosovaa) Май 26 2017 в 12:14 PDT

Первого июня Ломоносова пообещала порадовать публику возвращением на сцену и поблагодарила всех неравнодушных за внимание. "Спасибо всем огромное за вашу заботу и любовь! Мне намного лучше. 1 июня мы с Граней и Женей сыграем для вас. Был огромный перерыв, соскучились. Приходите!" – сообщила радостную весть Ольга.

Публикация от Olga Lomonosova (@olgalomonosovaa) Июл 7 2016 в 3:28 PDT

Напомним, 14 апреля главная соперница Кати Пушкаревой стала мамой в третий раз. Большую часть беременности звезда смогла сохранить в тайне. С будущим мужем и отцом своих детей, режиссером Павлом Сафроновым, девушка познакомилась еще в студенческие годы. Долгое время молодые люди общались как друзья, поскольку Ольга была замужем, да и сердце Павла было несвободно. Со временем артисты начали испытывать симпатию друг к друг, а позднее стали жить вместе. Супруги воспитывают троих детей: двоих дочерей и сына.