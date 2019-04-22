Могилу Осина цинично осквернили вандалы
Место захоронения, где 20 ноября 2018 года был погребен исполнитель, разворотили. Вандалы сожгли деревянный крест, сломали табличку с именем певца и ограду.
Кроме того, злоумышленники нагадили на могиле Евгения Осина. В таком жутком состоянии место захоронения артиста обнаружила его внебрачная дочь – 13-летняя Анастасия Годунова, которую родила гражданская жена певца Елена Скорникова.
В Сети уже появились шокирующие кадры разгромленной могилы. Кто и решил цинично надругаться над погостом Евгения Осина, пока не известно.
Адвокат Сергей Воронов рассказал, что охрана кладбища в курсе случившегося, но в полицию не заявила. При этом они убрали с могилы Евгения Осина сгоревшие венки и сломанный каркас ограды, передает РЕН ТВ.
Как писали "Дни.ру", ранее 17-летняя дочь Евгения Осина Агния была госпитализирована в Морозовскую больницу Москвы. Врачи диагностировали у девушки острый тонзиллит. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.
Напомним, Евгений Осин умер в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет. У певца, который много лет боролся с алкогольной зависимостью, остановилось сердце.
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