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Шоу-бизнес

Официанты трясли деньги с гостей вечера памяти Евгения Осина

Евгений Осин. Фото: www.globallookpress.com.
На днях состоялся концерт памяти певца Евгения Осина "Подари мне счастье". Вечер завершился скандалом.
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Организатором концерта выступила 13-летняя Анастасия Годунова, которую вокалист считал своей дочерью. Девушка собрала друзей Евгения Осина в элитном столичном ресторане Siberia. Среди гостей были Ирина Тонева, Александр Федорков и многие другие.

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Отметим, что минимальный чек на четырех человек в этом заведении стоит порядка 50 тысяч рублей, поэтому собравшиеся много не заказывали. Скромные аппетиты гостей администрацию ресторана не обрадовали. Официанты сделали замечание присутствующим, а после предложили скинуться по тысяче рублей, чтобы программа продолжилась. Когда гости концерта отказались выполнить просьбу, им выключили микрофоны. Деньги все же пришлось отдать.

С горем пополам вечер памяти Евгения Осина состоялся. Названная дочь певца Анастасия Годунова успела исполнить несколько песен и пообщаться с прессой.

"Хочу, чтобы все знали и помнили о добрых делах Жени, о его преданной любви к творчеству, музыке и его участии в благотворительности. Именно он привил мне любовь к музыке", – рассказала девочка.

С журналистами пообщалась и мама Анастасии – Елена. Женщина отметила, что незадолго до смерти Евгений Осин подарил ее дочери шесть композиций, но оформить их как следует не успел. Получить обещанное они теперь не могут. Более того продюсер Андрей Разин, который оплачивал похороны музыканта, грозится подать на 13-летнюю Годунову в суд.

.

Елена рассказала также, что познакомилась с музыкантом в 2000 году. И в последнее время была Евгению Осину самым близким человеком.

"Он считал нас с дочкой своей семьей. К тому же родную Агнию почти не видел, ее воспитывал отчим. А после смерти начались все эти дрязги. Господин Разин уже на кладбище начал всем рассказывать, что я – самозванка, грязная особа", – цитирует Елену StarHit.

Мать названной дочери Евгения Осина подала несколько исков против Разина. Женщина пытается стрясти с продюсера компенсацию морального вреда.

Автор: Руслана Алексеева21 апреля 2019, 04:01

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