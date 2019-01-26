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Продюсер Разин намерен отомстить Первому каналу за Осина

Евгений Осин. Фото: www.globallookpress.com
По словам друга Евгения Осина, его родные хотят максимально дистанцироваться от скандалов. Если же их не оставят в покое, Андрей Разин готов подать в суд. 
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Друг скончавшегося в ноябре прошлого года музыканта Евгения Осина легендарный продюсер Андрей Разин пригрозил Первому каналу судом, если его сотрудники не прекратят копаться в жизни семьи певца. Об этом пишет StarHit.

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По мнению Разина, журналисты оказывают колоссальное давление на родственников музыканта, выставляя их в нелицеприятном свете. 

"Мне, как продюсеру Агнии Осиной, стало известно, что продюсеры программы "Пусть говорят" на Первом канале готовят провокацию против этой семьи. Они приглашают самозванцев, разных грязных аферистов на эту программу для того, чтобы сделать себе рейтинг. Я категорически против вмешательства в личную жизнь этой семьи", – сказал Разин.

Он назвал идею продюсеров шоу "грешной", отметив, что ни один член семьи Осина не будет принимать участие "в этой грязи". В случае вмешательства в семью журналистов Разин намерен обратиться в суд.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Продюсер добавил, что сейчас родственники умершего больше всего хотят дистанцироваться от скандалов и не намерены давать интервью даже за большие деньги. 

"Для дочери смерть Жени стала большим потрясением", – добавил Разин.

26 января 2019, 17:55

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