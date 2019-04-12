Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике
Манекенщица показала несколько нарядов из собственной коллекции купальников, созданной в коллаборации с брендом Swimsuits for All. На снимках в микроблоге Эшли Грэм демонстрирует желтое бикини с цветочным рисунком. В Stories она показала другие наряды, в том числе и черный костюм.
Модель не побоялась разместить неудачные кадры со съемок. На одной из фотографий она ест чипсы Cheetos. Пользователи оценили откровения манекенщицы. "Эти фотографии – одна из многих причин, почему я обожаю тебя и считаю своим примером. Ты показываешь естественную красоту", "Спасибо за то, что служишь примером для всех девушек и женщин", – поделились мыслями пользователи.
Эшли Грэм приобрела известность в 2016 году. Она стала первой plus-size моделью, которая попала на обложку издания Sports Illustrated. После этого на ее аккаунт в социальных сетях подписались более восьми миллионов пользователей. В Instagram звезда рассказывает о личной жизни и работе, а также показывает снимки за кулисами фотосессий и различных шоу.
В недавнем интервью The Last Magazine Эшли Грэм заявила, что принадлежит к течению бодипозитив. "Я никогда не извинялась и не оправдывалась перед людьми за свой внешний вид. Я хочу, чтобы окружающие меня принимали такой, какая я есть", – цитирует ее Fox News.
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