Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 12 апреля
Лента новостей
11:36
"Роскосмос" стал официальным партнером фестиваля "Нашествие"
11:01
Главные события Москвы
10:51
Найден революционный способ диагностики неизлечимой болезни
10:51
Как телевизор делает из людей послушных рабов
10:22
"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
09:13
В жутком ДТП в Армении пострадали десятки человек
08:39
Муж Бородиной объявил о расставании
07:00
Обезумевший Лукашенко объявил войну Путину
06:31
"Полулысая бабка, пришивающая волосики": Ларису Долину назвали посмешищем
04:26
Маркл прервала молчание накануне родов
02:07
"Прошло все!": молящуюся Аллу Пугачеву исцелил удар по голове
00:16
Собчак с треском провалилась после издевательств над Волочковой
22:32
Как будет развиваться Саратовская агломерация
22:04
Что скрывает "борец с коррупцией" Соболь
22:03
Совсем разошлась: зрители не могут отойти от шока после концерта Аллегровой
21:56
Асмус заразилась от Харламова неизлечимой болезнью
21:55
Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
21:35
"Опять голая": закрывшая прелести Глюк’oZа взбудоражила народ
21:31
В Москве автолюбитель сбил полицейского и протащил его на капоте
21:28
"Весь в крови": футболист "Спартака" зверски избил пешехода
21:04
Порошенко грозят тюрьмой за "сбитого самосвалом" Зеленского
21:01
Обнимающая Галустяна Лопырева отлично провела время
20:32
Новые данные в нашумевшем деле дебоширов Кокорина и Мамаева
20:21
Топурия согласилась продвигать трехлетнюю дочь в шоу-бизнесе
19:43
Известную актрису вырезали из сериала после скандала со взятками
19:09
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
19:02
Цымбалюк-Романовская одобрила связь Шаляпина с пенсионерками
18:21
Затравленную Волочкову спустили с небес на землю после слов о бедных россиянах
18:20
Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса
18:11
Как заработать на лайках в Инстаграме
17:43
Россиян травят поддельными молочными продуктами
17:38
Экс-любовница Гуфа похвасталась подарком за 8 миллионов
17:37
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
17:03
Абсолютно голая Алеся Кафельникова пошла вразнос
16:52
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
16:46
"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола
16:39
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
16:25
Разъяренный Пригожин обрушился на Волочкову за слова о бедных
16:21
Тимати нанес сильный удар Криду после скандала
16:14
Володин призвал ускорить строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:06
Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой
15:55
Володин предложил реконструировать Дом офицеров в Энгельсе
15:45
"Два дня у постели": Чадов рассказал о близости с Барановской
15:43
Ужасные кадры нападения медведя на Запашного
15:42
"Ему очень плохо": известная ведущая о перекошенном Шепелеве
15:37
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление
15:36
"Это же шизофрения!": самовлюбленной Бузовой поставили диагноз
15:07
Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
15:07
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
14:44
Американка заживо похоронила звезду "Дома-2"
14:44
Эксперты научили грамотному бритью ног
14:39
Дума совершенствует систему госзакупок
14:38
Пригожин о состоянии прооперированной дочери Валерии
14:38
Изрыгающий проклятия Данко сбежал от Шепелева
14:36
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 апреля 2019 года
14:30
Шпагат сына Рудковской вызвал восхищение
14:04
В лесу в Москве нашли мертвого младенца
13:52
Арест Ассанжа в Лондоне сняли на видео
13:51
Россияне заплевали богачку Волочкову за обидные слова
13:42
Володин осмотрел новый спорткомплекс в Саратовской области
13:41
Взбесившийся Лукашенко смешал Россию с грязью
13:17
Киркоров рассекретил свои доходы на "Евровидении"
13:15
Довольные Виторган и Куркова блеснули на публике
13:14
Андреева в коротких шортах похвасталась стройными ногами
13:10
"Единая Россия" просит Центробанк проверить цены на ОСАГО
13:03
Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
12:59
В американском лагере для беженцев в Сирии гибнут люди
12:58
Алсу отреагировала на слухи о разводе
12:49
Британская полиция арестовала основателя WikiLeaks Ассанжа
12:38
Президент Судана подал в отставку
12:33
В центре Москвы машина на полном ходу сбила девочку-подростка
12:31
"ЕР" выступила против увеличения штрафов для водителей
12:24
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
12:18
При столкновении ВАЗа и KIA пострадал человек
12:11
"Сколько можно бессовестно врать?": Гребенщиков сделал заявление после заварухи с Пугачевой
12:07
Сделано заявление о роковой ошибке Порошенко
12:06
Пожар на территории храма Христа Спасителя сняли на видео
12:06
В Москве началась охота на ведьм
12:02
Двум приятелям из Калининградской области грозит тюрьма за кражу варенья
11:59
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
11:55
В Челябинске экстренные службы спасают гуляющего по крыше мужчину
11:51
Актриса Архарова предстала с большим животом после странного исчезновения мужа
11:44
Из офиса в Москве изъяли бриллианты на 15 миллионов
11:34
Дума повышает безопасность закупок в сфере детского отдыха
11:32
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
11:28
Кто в России получает по 100 тысяч рублей
11:25
Невежда Маркл устроила громкий скандал
11:13
Под Красноярском сгорел дотла памятник архитектуры
11:03
Под Москвой строители сбросили на припаркованную машину кирпичи
10:53
Что стало с сыном Пугачевой и Киркорова
10:51
Оскандалившийся Зеленский сбежал от теста на наркотики
10:46
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
10:39
Назван элементарный способ похудеть
10:37
НАШЕ Радио бесплатно отвезет слушателей в отпуск
10:35
Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay
10:32
Гарифуллина и Абдразаков дадут необычный концерт в Крокусе
10:23
Путешественник Конюхов попал в очередной шторм на весельной лодке
10:18
На Филиппинах нашли неизвестный вид человека
10:09
Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова
10:08
Умерла литературовед Шмелькова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Кудрявцева назвала разозлившуюся Пугачеву фурией
Разработан революционный метод лечения ВИЧ
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Россияне потеряли надежду на достойную зарплату
Чемпионку Загитову гонят из большого спорта
Шоу-бизнес

Известная plus-size модель показала аппетитные формы в купальнике

Эшли Грэм. Фото: www.globallookpress.com
Американская модель plus-size приняла участие в откровенной фотосессии на пляже в Доминиканской Республике. На странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала фотографии, сделанные за кулисами съемок.
прочитано 317 раз

Манекенщица показала несколько нарядов из собственной коллекции купальников, созданной в коллаборации с брендом Swimsuits for All. На снимках в микроблоге Эшли Грэм демонстрирует желтое бикини с цветочным рисунком. В Stories она показала другие наряды, в том числе и черный костюм.

ПО ТЕМЕ

Тучная модель взбудоражила "голым" фото

Известная модель очаровала роскошной фигурой

Модель не побоялась разместить неудачные кадры со съемок. На одной из фотографий она ест чипсы Cheetos. Пользователи оценили откровения манекенщицы. "Эти фотографии – одна из многих причин, почему я обожаю тебя и считаю своим примером. Ты показываешь естественную красоту", "Спасибо за то, что служишь примером для всех девушек и женщин", – поделились мыслями пользователи.

Эшли Грэм приобрела известность в 2016 году. Она стала первой plus-size моделью, которая попала на обложку издания Sports Illustrated. После этого на ее аккаунт в социальных сетях подписались более восьми миллионов пользователей. В Instagram звезда рассказывает о личной жизни и работе, а также показывает снимки за кулисами фотосессий и различных шоу.

В недавнем интервью The Last Magazine Эшли Грэм заявила, что принадлежит к течению бодипозитив. "Я никогда не извинялась и не оправдывалась перед людьми за свой внешний вид. Я хочу, чтобы окружающие меня принимали такой, какая я есть", – цитирует ее Fox News.

Автор: Полина Крылова12 апреля 2019, 11:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как ответит Россия на хамство слетевшего с катушек Лукашенко
Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского
Кремль поставил на место обнаглевшего Лукашенко
"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление

Шоу-бизнес

Найдено новое подтверждение слухам о разводе Алсу
Вскрылись баснословные заработки автора хитов Бузовой
Дженнифер Лопес прервала молчание после скандала с изменами
Тодоренко сообщила об уходе после контакта с Шепелевым

Проишествия

Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Панайотова в больнице спасают от трагической участи Началовой

У певца есть ангел-хранитель
Шоу-бизнес

Что стало с сыном Пугачевой и Киркорова

Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Шоу-бизнес

Собчак с треском провалилась после издевательств над Волочковой

Телеведущая попала впросак

Шоу-бизнес

"Прошло все!": молящуюся Аллу Пугачеву исцелил удар по голове

Артистка уверена, что высшие силы отреагировали на ее просьбу

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Неузнаваемую Лободу сняли в роскошном отеле
Бывшая жена Башарова показала округлившийся живот
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта

Спорт

Жена вмешалась в гнусную историю с любовницей Кокорина
Разъяренный Конор Макгрегор напал на фаната (видео)
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну

Регионы

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru