Известная модель очаровала роскошной фигурой
На фотографии девушка изображает капитана – позирует у штурвала яхты. От формы командира корабля Виктория решила отказаться и примерила светло-голубой купальник. К снимку она добавила лаконичную подпись: "Кэп, курс на пляж, пожалуйста!"
Многие подписчики не смогли пройти мимо такого откровенного снимка: "Самая красивая женщина", "Красавица", "Ты идеальна", "Выглядишь великолепно", "Можно только позавидовать твоему парню, в этом теле столько эстетики и страсти..." Один из комментаторов обратил внимание, что она набрала лишний вес, но его поспешили переубедить поклонники манекенщицы.
Напомним, что Виктория Одинцова приобрела огромную популярность после публикации видео, снятого на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае: девушка свисает над пропастью без страховки. Ролик набрал семь миллионов просмотров.
Ранее американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная – 2019". Знаменитость опубликовала интимный снимок в сауне. На откровенной фотографии модель позирует обнаженной, прикрыв рукой грудь.
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