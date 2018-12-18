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Известная модель очаровала роскошной фигурой

Вики Одинцова. Фото:instagram.com/viki_odintcova
Российская модель Виктория Одинцова опубликовала новый снимок с отдыха на своей странице в Instagram. Пользователи Сети похвалили хорошую фигуру звезды. 
прочитано 473 раза

На фотографии девушка изображает капитана – позирует у штурвала яхты. От формы командира корабля Виктория решила отказаться и примерила светло-голубой купальник. К снимку она добавила лаконичную подпись: "Кэп, курс на пляж, пожалуйста!"

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Многие подписчики не смогли пройти мимо такого откровенного снимка: "Самая красивая женщина", "Красавица", "Ты идеальна", "Выглядишь великолепно", "Можно только позавидовать твоему парню, в этом теле столько эстетики и страсти..." Один из комментаторов обратил внимание, что она набрала лишний вес, но его поспешили переубедить поклонники манекенщицы.

Напомним, что Виктория Одинцова приобрела огромную популярность после публикации видео, снятого на крыше 300-метрового небоскреба в Дубае: девушка свисает над пропастью без страховки. Ролик набрал семь миллионов просмотров.

Ранее американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как она готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная – 2019". Знаменитость опубликовала интимный снимок в сауне. На откровенной фотографии модель позирует обнаженной, прикрыв рукой грудь. 

Автор: Полина Крылова18 декабря 2018, 12:34

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