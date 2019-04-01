Звезда 90-х произвела фурор экстремальным мини
Звезда 90-х давно не давала о себе знать. Певица прославилась, работая с известным продюсером Максом Фадеевым, однако позже пропала с российской сцены, уехав за рубеж.
Певица преподнесла сюрприз своим поклонникам, появившись на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Заметно похудевшая артистка нарядилась в кожаное мини-платье. Эффектный образ дополняли яркий макияж, цветные пряди в волосах и ботинки на массивной подошве.
Звезда 90-х прошлась перед зрителями под свою новую песню "Положи меня рядом". Позже премьера клипа на эту композицию состоялась в Манеже. "Делитесь впечатлениями, отмечайте меня на фото, несите искусство для всех, кто пропустил это событие", – написала Линда в Instagram.
Фанаты Линды в восторге. "Какая стройная", "Линда как всегда потрясающая, обворожительна и загадочна. Загадочна для всех", "Самая единственная на сцене. Браво и море цветов к ее ногам", "Я не могу насмотреться! Какая Лин красивая и стройная! Завораживает!" – восхищаются комментаторы.
Добиться славы Линде помог Макс Фадеев. Отношения певицы с продюсером поначалу складывались прекрасно. Однако завершилось все скандалом. В результате звезда 90-х решила покинуть Россию. Не так давно Фадеев намекал, что готов примириться с Линдой, и предложил сотрудничество, пишет "Экспресс газета".
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