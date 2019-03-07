"Я девочка": Пелагея попросила не снимать ее снизу

Пелагею на гастролях буквально рвут на части. Каждый желает сфотографироваться с кумиром.

Пелагея успешно совмещает несколько видов деятельности. Популярная исполнительница является не только наставницей в шестом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети", но и гастролирующей артисткой. Ее рады видеть в любом российском городе.

Когда Пелагея приехала в Воронеж, фанаты обступили ее со всех сторон. Каждый хотел сняться со своей любимицей. Артистка никому не отказала, но уточнила, как это нужно делать. "Не снимайте меня снизу, а то потом напишут, что Пелагея опять в дверь не заходит. А это знаете, почему? Потому что снизу снимаете! Я все-таки девочка, мне хочется быть красивой!" – цитирует певицу "Собеседник".

Однако она лукавит. Исполнительница народных песен демонстрирует великолепную фигуру. Даже после рождения дочери Пелагея в кратчайшие сроки вернулась к идеальным пропорциям. К тому же она мудро подходит к выбору нарядов. Артистка предпочитает одежду, выгодно подчеркивающую достоинства фигуры и скрывающую недостатки.

Впрочем, в Сети ходят слухи, что в борьбе за красоту Пелагея прибегла к помощи специалистов. Якобы артистка вставила виниры, отчего улыбка и лицо в целом сильно изменились.