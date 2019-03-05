Отец раскрыл врожденную болезнь Децла

Александр Толмацкий в беседе с журналистами высказался о причине смерти сына. Продюсер сообщил, что у рэпера Децла была врожденная болезнь.

Лишь спустя месяц после смерти рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что причиной его скоропостижного ухода стали вовсе не запрещенные вещества, как сообщалось в Сети.

Исполнитель умер в результате острой сердечной недостаточности – последствия заболевания сердечно-сосудистой системы. Как сообщил журналистам Александр Толмацкий, у сына было врожденное заболевание.

По его словам, гипертрофическую кардиомиопатию выявили судмедэксперты, сообщают РИА Новости. Толмацкий пояснил, что болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте. Продюсер привел в пример спортсменов, которые умирали прямо на тренировках, а потом выяснялось, что у них был аналогичный диагноз.

Ранее Толмацкий опроверг информацию о том, что якобы намерен отобрать ребенка у вдовы Децла. "Мы вынуждены сделать заявление!!! Мы с Ириной (мать Кирилла. – Прим. ред.) неоднократно говорили о том что все средства от реализации творческих произведений Кирилла, в независимости от того как сложатся наши отношения с Юлей получит его любимый сын Антоний!!! Никакого другого имущества Кирилла не было и нет!!! У нас никогда не было даже мыслей забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке как для себя , так и для внука!!! Также мы хотели что-бы она вписала все-таки Кирилла в свидетельство о рождении Тони!!!!! Ей была предложена помощь во всех этих вопросах!!!! Но к нашему великому сожалению ей нужен скандал... она настраивает внука против нас (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Александр на своей странице в Instagram.

Напомним, что рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля. Исполнитель внезапно почувствовал себя плохо после выступления в ижевском кафе. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. О смерти артиста сообщил его отец в Facebook. Похоронили рэпера на Пятницком кладбище.