Корикову обобрали до нитки
Автомобиль Елены Кориковой стоял в зоне погрузки магазина IKEA. Портмоне с документами и деньгами звезда сериала "Бедная Настя" почему-то оставила на переднем сиденье. Вернувшись к машине, актриса кошелька не обнаружила.
Заявление в полицию Елена Корикова подала вечером 28 марта. "Она сообщила, что неизвестный проник в салон ее автомобиля Mini Cooper, находившегося в зоне разгрузки магазина IKEA ТЦ "Мега Теплый Стан", и похитил с переднего пассажирского сиденья кошелек с документами и банковскими картами", – рассказал источник в правоохранительных органах изданию "Вечерняя Москва".
Елена Корикова – выпускница ВГИК. Актриса служила в театре "Современник", Театре киноактера и "Содружестве актеров Таганки". Всеобщая популярность пришла после выхода на экраны сериала "Бедная Настя".
Актриса не отличается активностью в социальных сетях. Однако недавно она опубликовала старый снимок, на котором запечатлена вместе с матерью. "Ой, какую фотографию нашла у мамули! Ну как с вами не поделиться?" – отметила в Instagram 46-летняя Корикова.
Подписчики Елены Кориковой пришли в восторг. Они отметили, что актриса очень похожа на мать – обе настоящие красавицы, пишет Teleprogramma.pro.
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