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Звезда "Дома-2" устроила погром в офисе руководства шоу

Роман Гриценко. Фото: кадр из реалити-шоу "Дом-2" телеканала ТНТ
Роман Гриценко рассказал, что ушел с телестройки со скандалом. Звезда шоу "Дом-2" устроила погром в административном здании.
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По словам Гриценко, редакторы реалити обманом удерживали его новую возлюбленную Евгению на проекте. Более того, руководство шоу "Дом-2" отказывалось выпускать девушку со съемочной площадки.

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"Когда я понял, что люблю Женю, я рассказал об этом Ире Пинчук и другим участникам на лобном. Сюрпризом стало то, что они позвали саму Женю на площадку. Она была на меня зла, и по итогу я ушел за ворота один. Когда уже находился в административном здании, начал переписываться с Женей. И тут выяснилось, что ее не выпускают", – вспоминает Гриценко

Роману пришлось вызволять зазнобу боем. Экс-участник "Дома-2" сцепился с руководством проекта. "Тут-то и случился самый треш. Началась потасовка, разбитое имущество. Дело почти дошло до драки, но в итоге я Женю отвоевал, мы ушли вместе", – отметил Роман.

Экс-участник шоу "Дом-2" признался, что тогда очень испугался за возлюбленную. Роман уверен, что на проекте Евгения могла бы стать жертвой провокации. Он не мог рисковать этими отношениями. Об этом сообщает StarHit.

Роман Гриценко уверяет, что наконец встретил девушку своей мечты. Он влюбился в Евгению с первого взгляда, однако долгое время пытался скрывать свои чувства. По словам участника телестройки, возвращение на шоу "Дом-2" показало, как сильно он дорожит этими отношениями.

Автор: Руслана Алексеева28 марта 2019, 19:08
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