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Обколотый Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил разнос бывшей

Валерий Блюменкранц. Фото: instagram.com/blumenkranz89
Валерий Блюменкранц переживает непростой период. Участник шоу "Дом-2" страдает из-за разногласий с экс-возлюбленной Ириной Пинчук. 
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Из-за неудач в личной жизни Блюменкранц занялся собой. Мужчина сбросил лишний вес и активно занялся спортом. Звезда шоу "Дом-2" также стал частым гостем в кабинете косметолога.

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Валеру очень беспокоили морщины, которые стали заметны после потери лишних килограммов. Житель телестройки решил привести лицо в порядок и согласился на болезненную процедуру. С помощью филлеров Блюменкранцу убрали носогубные складки и разгладили морщины на лбу. Об этом он написал в личном Instagram.

Меж тем, обновленная внешность не сделала участника шоу "Дом-2" счастливее. Вернувшись на Поляну, обколотый ботоксом Валера устроил разнос экс-зазнобе Ирине Пинчук. Блюменкранц упрекнул девушку в желании сойтись с бывшем участником телестройки Романом Гриценко.

"А как себя должен чувствовать Валера, когда он сидит плачет, а Ира идет к Бородиной и слезно просит привести сюда Гриценко. Как должен вести себя человек на моем месте?" – выговаривал участник шоу "Дом-2".

Ирина нелепо оправдывалась. "Я тоже за тебя переживала, Валер", – глотая слезы отвечала она. Анонс следующего выпуска шоу "Дом-2" опубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality.

Автор: Руслана Алексеева27 марта 2019, 04:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность

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