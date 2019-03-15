Воссоединение?: брошенный Блюменкранц из шоу "Дом-2" проводит ночи у экс-жены

Участник телестройки страдает из-за разрыва с Ириной Пинчук. Звезда шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц отправился за утешением к бывшей супруге.

Валерий приехал домой к Тате и провел у нее три дня и три ночи. В гостях у экс-возлюбленной звезде шоу "Дом-2" очень понравилось.

По словам Блюменкранца, сейчас он находится в болезненном состоянии. Страдающий от неразделенной любви участник телестройки поручил заботу о себе бывшей жене.

"Она занималась своими делами, готовила мне кушать. Мне было очень хорошо и комфортно в семье. Как к женщине я не испытываю к ней эмоций, меня это абсолютно не интересует…" – поделился участник "Дома-2".

Тата Блюменкранц подтвердила слова экс-супруга. По словам молодой мамы, брошенному Валере необходимо было место, где он мог бы прийти в себя, абстрагироваться от проблем, и она любезно предоставила ему угол.

Тата подчеркнула, что не испытывает к звезде шоу "Дом-2" никаких чувств, сексуального напряжения между ними больше нет. Молодая женщина добавила, что у нее есть молодой человек, и она ему верна. "Я была дома не одна, а с тетей, и мой мужчина мне ничего на это не сказал", – поделилась Блюменкранц.

Экс-участница шоу "Дом-2" отметила, что Ирина Пинчук могла бы стать отличным вариантом для Валеры и неплохим другом для ее дочери Беатрисы. "Ира – молоденькая девочка, конечно, ребенка я бы ей доверить не смогла, но зная, что она хорошая девушка, я бы спокойно оставляла Валеру и Иру с Беттичкой", - резюмировала Тата в беседе с Dom2Life.ru.