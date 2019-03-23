Знаменитостям не нужно делать перерывы даже в выходные. Суббота оказалась богата на скандальные заявления и шокирующие истории. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 марта 2019 года. Светская львица Ксения Собчак продолжает делиться с поклонниками мудростью. В очередном посте в Instagram телеведущая поразмышляла на тему "человеческого дна".





Так, Собчак написала, что не верит в его существование, как и в ад. "Самый любимый вопрос – "а что для вас такое человеческое дно?". Скажу сразу, человек для меня бездоннее бездны", – отмечает телеведущая. По словам Ксении, ее сила состоит в том, чтобы сталкиваясь с отвратительными проявлениями, продолжать любить людей. "Каждый человек внутри всегда знает, когда он поступил как подлец. Всегда", – уверена Собчак.

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