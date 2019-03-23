Ксения Собчак не верит в "человеческое дно"
Светская львица Ксения Собчак продолжает делиться с поклонниками мудростью. В очередном посте в Instagram телеведущая поразмышляла на тему "человеческого дна".
Так, Собчак написала, что не верит в его существование, как и в ад.
"Самый любимый вопрос – "а что для вас такое человеческое дно?". Скажу сразу, человек для меня бездоннее бездны", – отмечает телеведущая.
По словам Ксении, ее сила состоит в том, чтобы сталкиваясь с отвратительными проявлениями, продолжать любить людей. "Каждый человек внутри всегда знает, когда он поступил как подлец. Всегда", – уверена Собчак.
Подписчики в ответ предположили, что ведущая таким образом пытается оправдать "свои грешки" – а именно, приписываемый ей роман с режиссером Константином Богомоловым, который она закрутила будучи замужем за Максимом Виторганом.
Несмотря на то, что Ксения и Максим уже объявили о расставании, пользователи соцсетей продолжают попрекать ведущую в связи на стороне. Но Собчак, кажется, не обращает на это никакого внимания – она уже несколько раз открыто появлялась с Богомоловым на публике. А буквально на днях в Сети появился видеоролик с нежным танцем пары на одной из светских вечеринок.
Продюсер был сам не свой
Состояние актрисы ухудшилось
Пикантные подробности сериала "Содержанки"
Актера назвали прекрасным отцом
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Люди меня используют
Екатерина или Виктория
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Виктория
Дочь хочет сделать тату
Куриная диета
На подругу замахивается парень
Таблетки для экстренной контрацепии
Женщина обеспечивает мужчину
Меган Маркл
Постоянно мерзнут ноги
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Жизнь после развода.
Может ли девушка сделать первый шаг?
Фейсбук
3 сигареты в день много?
Колоть губы во время беременности
Медовая диета
Подруга специально нагнетает