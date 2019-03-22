Размазывала сопли по лицу: с Бузовой случилась истерика прямо в "Доме-2"
Между девушками всегда были натянутые отношения. Однако до этого дня напрямую претензии друг другу они не высказывали. Несколько месяцев назад ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова осталась без воздыхателя: Роман Гриценко переметнулся к Ирине Пинчук.
На днях Гриценко вновь вернулся в "Дом-2". В этот раз на Бузову он даже не обратил внимания. Меж тем девушки не могут забыть о былых обидах. Прямо на лобном месте они устроили скандал.
Ольга Бузова оскорбила соперницу. Ведущая при всех заявила, что Пинчук неразборчива в связях. Ирина не потерпела такого отношения и наговорила теледиве гадостей в ответ.
"Ты как себя ведешь? Почему ты позволяешь себе высказываться так?" – дерзко воскликнула Ира.
Участники шоу "Дом-2" порекомендовали Пинчук держать дистанцию и выбирать выражения в адрес Ольги Бузовой. Ведущая же не смогла вынести унижения, расплакалась и сбежала с лобного.
"Почему я должна слышать сейчас оскорбления в свой адрес? Я никогда на вас не повышаю голос, я вас люблю, правда. Я хоть раз на вас голос повысила?" – истерила ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова.
Отметим, что мнения поклонников проекта разделились. Первые отмечали, что Ольга Бузова "размазывает сопли по лицу" при любом удобном случае, якобы теледива слишком драматизирует. Вторые выступили в защиту ведущей, мол, звезда шоу "Дом-2" – натура нежная и не справилась со стрессовой ситуацией.
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