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Размазывала сопли по лицу: с Бузовой случилась истерика прямо в "Доме-2"

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com.
Участница телестройки Ирина Пинчук довела поющую телеведущую до истерики. Ольга Бузова разрыдалась прямо на лобном месте шоу "Дом-2".
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Между девушками всегда были натянутые отношения. Однако до этого дня напрямую претензии друг другу они не высказывали. Несколько месяцев назад ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова осталась без воздыхателя: Роман Гриценко переметнулся к Ирине Пинчук.

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На днях Гриценко вновь вернулся в "Дом-2". В этот раз на Бузову он даже не обратил внимания. Меж тем девушки не могут забыть о былых обидах. Прямо на лобном месте они устроили скандал.

Ольга Бузова оскорбила соперницу. Ведущая при всех заявила, что Пинчук неразборчива в связях. Ирина не потерпела такого отношения и наговорила теледиве гадостей в ответ.

"Ты как себя ведешь? Почему ты позволяешь себе высказываться так?" – дерзко воскликнула Ира.

Участники шоу "Дом-2" порекомендовали Пинчук держать дистанцию и выбирать выражения в адрес Ольги Бузовой. Ведущая же не смогла вынести унижения, расплакалась и сбежала с лобного.

"Почему я должна слышать сейчас оскорбления в свой адрес? Я никогда на вас не повышаю голос, я вас люблю, правда. Я хоть раз на вас голос повысила?" – истерила ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова.

Отметим, что мнения поклонников проекта разделились. Первые отмечали, что Ольга Бузова "размазывает сопли по лицу" при любом удобном случае, якобы теледива слишком драматизирует. Вторые выступили в защиту ведущей, мол, звезда шоу "Дом-2" – натура нежная и не справилась со стрессовой ситуацией.

Автор: Руслана Алексеева22 марта 2019, 01:10
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