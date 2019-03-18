Ольга Бузова рассекретила имя ребенка Алены Рапунцель из шоу "Дом-2"

В Instagram появился видеоанонс завтрашнего выпуска телестройки. В кадре Ольга Бузова, сидя на лобном месте, рассказывает, что звезда шоу "Дом-2" Илья Яббаров наконец узнал имя своего сына от Алены Рапунцель.

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