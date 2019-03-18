Ольга Бузова рассекретила имя ребенка Алены Рапунцель из шоу "Дом-2"
По словам Бузовой, на фотосессии участник рассорился с мамой своего малыша. Выяснилось, что Алена дала крохе отчество Дмитриевич – в честь своего отца.
"Сына Алены зовут Богдан Дмитриевич Савкин", – заявила ведущая "Дома-2". Присутствующие были явно шокированы услышанным.
Отметим, что Алена никогда не скрывала своего недоверия к экс-возлюбленному. В беседе с Владом Кадони Рапунцель говорила, что Яббаров, хоть и является биологическим отцом ее наследника, в документах не фигурирует – в графе "Отец" в свидетельстве о рождении стоит прочерк.
После участница "Дома-2" заявила, что уже давно не надеется на воссоединение с Яббаровым. Экс-возлюбленного она давно забыла. Более того, ждет появления в своей жизни нового мужчины.
"Я давно прошла этап чувств и воздыханий по этому молодому человеку , я знаю , чего я хочу в жизни , у меня теперь своя маленькая семья , много планов и целей ❤️И я знаю , что скоро рядом появится настоящий любящий мужчина 👪 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала звезда шоу "Дом-2" в личном Instagram.
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